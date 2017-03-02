Бывшего карельского чиновника приговорили к условному сроку за крупную взятку

Петрозаводский городской суд признал виновным бывшего сотрудника Управления капитального строительства при Минстрое Карели Михаила Спирина. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчину обвиняли в получении взятки в крупном размере.

Суд установил, что в 2013 году Спирин совместно с начальником управления Андреем Лыченковым и его заместителем Андреем Фроловым потребовал от представителя подрядной организации более 800 тысяч рублей в качестве взятки. В обмен чиновники обещали подписать акты приемки по строительству двух домов в Питкяранте и Лахденпохье в рамках программы расселения аварийного жилья.

Полностью взятку злоумышленники получить не успели, поскольку их действия пресекли сотрудники правоохранительных органов.

В декабре Петрозаводский суд приговорил Лыченкова и Фролова к 11 годам и 10 годам 6 месяцам заключения в колонии строгого режима соответственно. Им также присудили штраф в 46 миллионов рублей и лишение права занимать государственные и муниципальные должности на три года.

Учитывая признание Спириным вины и его содействие следствию, суд приговорил его к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет и штрафом 4,6 миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу.