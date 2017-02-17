Бывшего инспектора карельского УФМС будут судить за взятку от иностранца

В Карелии перед судом предстанет бывший инспектор отдела иммиграционного контроля республиканского УФМС. Его обвиняют в получении взятки, пишет пресс-служба прокуратуры Карелии.

По версии следствия, в 2015 году сотрудник ведомства получил от иностранного гражданина 60 тысяч рублей. Взамен он помог беспрепятственно получить разрешение на временное проживание в России. Полученные в качестве взятки средства он потратил на личные нужды.

Сейчас на денежные средства обвиняемого наложен арест, вскоре уголовное дело будет направлено в Петрозаводский городской суд.