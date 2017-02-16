Бухгалтер Минздрава заплатит психоневрологическому интернату миллион рублей

Петрозаводский горсуд рассмотрел иск прокурора карельской столицы к бывшей сотруднице централизованной бухгалтерии при региональном Минздраве. О результатах сообщили в прокуратуре Карелии.

Надзорное ведомство обратилось в суд в интересах психоневрологического интерната «Черемушки». В октябре женщину признали виновной в хищении путем обмана более чем миллиона рублей, принадлежащих интернату.

В результате суд обязал бухгалтера полностью компенсировать интернату сумму ущерба. Решение не вступило в законную силу.