Бухгалтер Минздрава заплатит психоневрологическому интернату миллион рублей

Ранее суд признал ее виновной в мошенничестве в особо крупном размере.

Петрозаводский горсуд рассмотрел иск прокурора карельской столицы к бывшей сотруднице централизованной бухгалтерии при региональном Минздраве. О результатах сообщили в прокуратуре Карелии.

Надзорное ведомство обратилось в суд в интересах психоневрологического интерната «Черемушки». В октябре женщину признали виновной в хищении путем обмана более чем миллиона рублей, принадлежащих интернату.

В результате суд обязал бухгалтера полностью компенсировать интернату сумму ущерба. Решение не вступило в законную силу.

 

Криминал   /   
Наша война - Вставай на лыжи