Бросившая новорожденного жительница Петрозаводска проведет пять месяцев в колонии

В Петрозаводске вынесли приговор 40-летней женщине, бросившей своего новорожденного ребенка. Ее обвиняли по статье «заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии», пишет пресс-служба прокуратуры Карелии.

Напомним, инцидент произошел в ноябре прошлого года. Накануне родов петрозаводчанка распивала спиртное в квартире знакомого. В какой-то момент хозяин уснул, а его гостья ночью родила ребенка и ушла, оставив младенца в комнате с открытой форточкой.

Ребенка обнаружили только в два часа дня. Его сразу госпитализировали с диагнозом «переохлаждение», который квалифицируется как легкий вред здоровью. До задержания мать не интересовалась состоянием здоровья сына и не пыталась вернуть его.

За совершенное преступление суд назначил женщине наказание в виде пяти месяцев колонии-поселения.