Бросившая новорожденного жительница Петрозаводска пойдет под суд

В Петрозаводске перед судом предстанет 40-летняя женщина, обвиняемая в оставлении в опасности. По версии следствия, она бросила в квартире собутыльника своего новорожденного ребенка, пишет пресс-служба Следкома Карелии.

Напомним, инцидент произошел 1 ноября 2016 года. Беременная женщина была в гостях у собутыльника, они вместе распивали спиртное, в результате хозяин квартиры уснул. Пока он спал, гостья родила ребенка и, не желая о нем заботиться, ушла. В Следкоме отмечают, что таким образом женщина подвергла жизнь новорожденного опасности: в силу возраста он не мог позаботиться о себе и принять меры к самосохранению.

В конце концов хозяин квартиры обнаружил ребенка и обратился за помощью. Новорожденного сразу же доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Нерадивую мать вскоре обнаружили и заключили под стражу.

В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение. После того, как обвиняемая с ним ознакомится, дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.