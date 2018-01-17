Больше ста тысяч вынесли неизвестные из дома 85-летней жительницы Карелии

Полиция Кондопоги ищет подозреваемых в совершении кражи. Жертвой стала 85-летняя женщина, пишет пресс-служба МВД Карелии.

Как выяснилось, накануне к пенсионерке пришли двое молодых людей, на вид им было около 25 лет. Неизвестные представились сотрудниками некоего фонда, который выдает денежные подарки. Они рассказали, что должны передать женщине 1 700 рублей, однако у них с собой только купюра в пять тысяч. Пенсионерка согласилась разменять деньги, таким образом визитеры узнали, где она хранит сбережения.

Один из молодых людей продолжил расспрашивать кондопожанку на кухне, а его товарищ замешкался в коридоре. После их ухода женщина обнаружила, что у нее пропали более 110 тысяч рублей. Взамен у нее осталась купюра «Банка приколов».

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «кража», сотрудники полиции пытаются установить личности злоумышленников.

В МВД отмечают, что это уже второй случай за январь, когда к пожилым людям приходят неизвестные с целью хищения денег. Полиция просит жителей Карелии быть бдительными и предупреждать о подобных случаях пожилых родственников. Пенсионерам стоит быть внимательными, не впускать в квартиру подозрительных людей и не решать в квартире финансовые вопросы.