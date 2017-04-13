Более девяти лет отсидит житель Карелии за убийство гражданской жены

Суд приговорил 39-летнего жителя Карелии к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы за убийство своей сожительницы. Об этом сообщает Следственный комитет республики.

Суд установил, что в ночь на 28 ноября 2016 года подсудимый, находясь дома в деревне Судалица Олонецкого района, поссорился со своей 42-летней гражданской женой. В ходе конфликта мужчина напал на женщину и ножом причинил ей множественные колото-резаные повреждения. Потерпевшая скончалась на месте происшествия. Похже подсудимого задержали.

Отбывать срок убийца будет в колонии строгого режима.