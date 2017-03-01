Более 250 жителей Петрозаводска повторно попались пьяными за рулем в 2016 году

В 2016 году прокуратура Петрозаводска направила в суд уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ в отношении 258 граждан. Они были повторно задержаны за управление автомобилем в состоянии опьянения. Большинство уголовных дел уже рассмотрены и вынесены обвинительные приговоры. Об этом сообщает сайт городской прокуратуры.

– Уголовное наказание за это преступление предусмотрено в виде штрафа до 300 тысяч рублей либо обязательных работ до 480 часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, – говорится в сообщении.

Прокуратура Петрозаводска также проводит проверки в сфере безопасности дорожного движения с целью выявления граждан, которые не имеют права управлять автотранспортом из-за серьезных заболеваний. В 2016 году прокуратура города направила в суд более 60 исковых заявлений о пожизненном лишении таких водителей прав. Большинство исков в настоящее рассмотрены и удовлетворены судом.