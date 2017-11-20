Бизнесмену из Карелии грозит 12 лет колонии за попытку дать взятку полицейскому

В Карелии возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки должностному лицу. Об этом сообщает пресс-служба МВД Карелии. В ведомстве сообщили, что в конце октября сотрудники полиции около поселка Хийтола Лахденпохского района задержали автоприцеп с крупногабаритным грузом. Его поместили на охраняемую стоянку.

В даче взятке подозревается 47-летний предприниматель, который предложил незаконное вознаграждение за то, чтобы ему вернули автоприцеп и позволили проехать по федеральной трассе без специального разрешения. Сумма взятки – 200 000 рублей.

По информации Следкома республики, бизнесмен пытался дать взятку сотруднику ГИБДД Лахденпохского района в его служебном кабинете. При передаче вознаграждения злоумышленника задержали. Обвиняемого заключили под стражу. Ему грозит лишение свободы до 12 лет.