Бизнесмен, задолжавший своим работникам 110 тысяч, рискует отсидеть три года

Следственный комитет Карелии завершил расследование уголовного дела в отношении директора частной фирмы. Его обвиняют в невыплате зарплаты.

По версии следствия, с апреля 2016-го по август 2017 года обвиняемый не выплачивал заработную плату двум своим сотрудникам. Предприниматель располагал нужными деньгами, но предпочел потратить их ради привлечения прибыли, нарушив тем самым конституционные права и законные интересы работников. Сумма долга превысила 110 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Наказание — до трех лет колонии, пишет Следком Карелии.