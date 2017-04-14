Бизнесмен рискует сесть на три года за невыплату зарплаты

Бизнесмен обвиняется в невыплате заработной платы, об этом сообщает Следственный комитет Карелии.

Предприниматель, по версии следствия, с ноября 2013 года по август 2015 года не выплачивал заработную плату и иные установленные законом выплаты своему работнику, имея возможность своевременно и в полном объеме производить необходимые выплаты.

Сумма невыплаченной заработной платы составила более 54 тысяч рублей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.