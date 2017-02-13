Бизнесмен отправится в колонию строгого режима за взятки чиновнику

Петрозаводский суд признал виновным исполнительного директора предприятия, обвинявшегося в даче взятке должностному лицу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Карелии.

Суд установил, что с 2011 по 2015 годы в рамках пяти муниципальных контрактов на строительство газопровода и реконструкцию системы водоотведения и очистки сточных вод в поселках Кондопожскорго и Прионежского районов бизнесмен неоднократно давал взятки на общую сумму 1 миллион 370 тысяч рублей представителю Управления капитального строительства за подписание актов выполненных работ. Чиновника суд признал виновным ранее.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и со штрафом 50 миллионов рублей.