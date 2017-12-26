Бывший бизнесмен из Петрозаводска попался на серии магазинных краж

Предпринимателя, ставшего серийным магазинным вором, задержали сотрудники петрозаводской полиции в Петрозаводске, сообщает МВД Карелии.

В течение месяца стражам порядка не удавалось задержать злоумышленника, орудовавшего в разных магазинах. Одно из первых сообщений поступило из магазина электроники на Древлянке. Там неизвестный похитил технику на 17 тысяч рублей. Второй эпизод произошел в начале декабря. Злоумышленник вынес из магазина ноутбук за 25 тысяч. Идентичные сообщения регистрировались в полиции Петрозаводска с периодичностью в несколько дней.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить, что к этим преступлениям причастен один и тот же человек. Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний петрозаводчанин, ранее судимый за имущественные преступления. Последние годы мужчина вел достойный образ жизни, имел свой бизнес, однако некоторое время назад у него появилась пагубная привычка, которая в результате толкнула его на преступления.

В настоящее время гражданин находится под стражей. Он проходит в качестве подозреваемого по нескольким десяткам краж из разных магазинов Петрозаводска и Кондопоги. Мужчина дает признательные показания. Известно, что все похищенное, от шоколада до строительного инструмента, перепродавались случайным прохожим.