Бездомный украл велосипед у семьи, которая собралась покупать автомобиль

Питкярантские полицейские раскрыли обстоятельства кражи велосипеда, случившейся в феврале в одном из домов города. Подробности сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

По версии следствия, несколько дней назад с лестничной площадки пропал велосипед стоимостью 11 тысяч рублей. Пропавший транспорт был пристегнут к другому велосипеду, к которому злоумышленник проявил безразличие.

Вскоре полицейские установили подозреваемого, которым оказался 37-летний бездомный. Правоохранителям он сообщил, что незадолго до преступления подслушал под дверью разговор семьи, которой принадлежал велосипед. Владельцы обсуждали покупку автомобиля, и мужчина посчитал, что двухколесный транспорт им в будущем не понадобится.

Велосипед подозреваемый спрятал в одной из подвалов. С наступлением тепла злоумышленник надеялся на нем попутешествовать.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемого взяли под стражу.