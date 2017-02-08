Бастрыкин поговорил с родителями погибших на Сямозере детей

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин встретился с родителями детей, погибших летом 2016 года в шторме на озере Сямозеро в Карелии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По сообщению пресс-службы Следкома, Бастрыкин выслушал родителей и рассказал им о ходе расследования трагедии. Он отметил, что для более полного и объективного расследования материалы дела были переданы в главное управление СК. В рамках дела следователи дадут правовую оценку действий всех должностных лиц, причастных к трагедии.

По указанию главы Следкома по делу назначены санитарно-эпидемиологическая и документальная экспертизы по стоимости, объему и безопасности предоставленных парк-отелем «Сямозеро» услуг. Расследование контролирует лично Александр Бастрыкин.

В июне 2016 года на Сямозере погибли 14 детей, отдыхавших в одноименном лагере на берегу озера. По факту случившегося Следственный комитет возбудил серию уголовных дел, фигурантами которых стали экс-руководитель карельского Роспотребнадзора, фельдшер Суоярвской ЦРБ и представители руководства лагеря.