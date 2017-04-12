Андрея Нелидова положили в больницу на обследование

Городской суд Петрозаводска объявил перерыв в деле о взятках Андрея Нелидова, сообщает «Столица на Онего«.

Сейчас Андрей Нелидов находится на обследовании в больнице №2 УФСИН по Карелии, которая находится в Медвежьегорске. Предположительно перерыв в судебном заседании продлится до 19 апреля.

Напомним, Андрея Нелидова обвиняют в том, что он, будучи директором музея Кижи, при посредничестве бизнесмена Ивана Романова получал взятки от предпринимателей в обмен на разрешение вести торговлю на острове. По версии следствия Нелидов получил больше 5 миллионов рублей.