Андрея Нелидова положили в больницу на обследование

Суд объявил перерыв в рассмотрении дела из-за возможного ухудшения здоровья экс-губернатора.

Городской суд Петрозаводска объявил перерыв в деле о взятках  Андрея Нелидова, сообщает «Столица на Онего«.

Сейчас Андрей Нелидов находится на обследовании в больнице №2 УФСИН по Карелии, которая находится в Медвежьегорске. Предположительно перерыв в судебном заседании продлится до 19 апреля.

Напомним, Андрея Нелидова обвиняют в том, что он, будучи директором музея Кижи, при посредничестве бизнесмена Ивана Романова получал взятки от предпринимателей в обмен на разрешение вести торговлю на острове.  По версии следствия Нелидов получил больше 5 миллионов рублей.

 

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