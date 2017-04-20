Алексея Гаврилова выпустили из-под стражи в зале суда

Петрозаводский суд не удовлетворил ходатайство следователя об аресте бывшего депутата Заксобрания Карелии Алексея Гаврилова. Об этом сообщает издание «Столица на Онего».

На судебном заседании выяснилось, что Алексею Гаврилову предъявили обвинение по ч.2 ст. 214 УК РФ «Вандализм, совершенный в составе организованной группы по политическим мотивам». Уголовное дело было возбуждено еще 16 сентября 2016 года.

Следствие потребовало арестовать экс-депутата, считая, что он может скрыться или оказать давление на свидетелей. Гаврилов просил, если речь пойдет о мере пресечения, избрать залог.

Как отмечает издание, прокуратура отказалась поддержать ходатайство, посчитав его незаконным. Судья Смирнов с такой позицией согласился. Как отметил судья, речь идет о преступлении небольшой тяжести. При этом личность Гаврилова установлена, к уголовной ответственности он не привлекался, от следствия не скрывался, нет доказательств, что он может оказать давление на свидетелей. К тому же, оба свидетеля сами проходят обвиняемыми по уголовному делу о вандализме по политическим мотивам.

Напомним, Алексея Гаврилова задержали 19 апреля по подозрению в вандализме. Днем позже следователи обратились в суд с ходатайством об аресте бывшего парламентария.