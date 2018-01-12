Аферисты подменили деньги пенсионера из Карелии билетами «банка приколов»

В Пряжинском районе пожилой мужчина стал жертвой аферистов. По вине злоумышленников он лишился 23 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД Карелии.

Как выяснилось, в новогодние праздники к 86-летнему пенсионеру пришли двое мужчин приблизительно 25 лет. Они представились сотрудниками газовой службы, но никаких документов при этом не показали. Хозяина дома это не насторожило, и он впустил визитеров в кухню.

Проверив плиту, аферисты заинтересовались вытяжкой. Один из молодых людей стал ее осматривать, а второй отлучился. Заявив, что с вытяжкой не все в порядке и пенсионер несет за ее состояние ответственность перед другими жильцами, неизвестные ушли.

Спустя неделю в магазине пожилой мужчина обнаружил, что все его деньги заменены на купюры «банка приколов». Сувенирные деньги изъяли полицейские, которые сейчас пытаются установить личности злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

В МВД отмечают, что подобные преступления обычно совершают в разгар рабочего дня, когда в жилом секторе немного очевидцев. Особую доверчивость проявляют жители небольших населенных пунктов. Полиция просит жителей республики быть бдительными и предупредить о подобных случаях старших родственников.