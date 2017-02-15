Аферисты лишили 75-летнюю жительницу Карелии 60 тысяч рублей

На днях в полицию Муезерского района обратилась местная жительница, ставшая жертвой телефонного мошенничества. Как сообщили в МВД Карелии, 75-летняя женщина лишилась 60 тысяч рублей.

Пенсионерка пояснила, что деньги пропали после звонка мужчины, представившегося сотрудником банка. Он предупредил женщину, что кто-то хочет снять с ее счета 14 тысяч рублей, и попросил продиктовать ему номер и срок действия карты, а также код CVV. Потерпевшая последовала инструкциям, после чего с ее счета пропали все сбережения.

Полиция устанавливает обстоятельства преступления и ведет розыск подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.