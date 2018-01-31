Адвокаты просят суд оправдать Нелидова по делу о взятках

Адвокаты экс-директора музея «Кижи» Андрея Нелидова и его бывшего советника Ивана Романова требуют оправдать подзащитных по делу о взятках в связи с отсутствием состава преступления, сообщает «Интерфакс».

В Петрозаводском городском суде прошли прения защиты по делу о получении взяток бывшим директором музея-заповедника «Кижи» Андреем Нелидовым.

— С учетом доводов, приведенных стороной защиты, доказательств, имеющихся в материалах уголовного дела и исследованных в судебном заседании, я считаю, что действия моего подзащитного необоснованно квалифицированы, как «получение взятки» и прошу в отношении него постановить оправдательный приговор по ч.6 ст. 290 УК РФ за отсутствием в его действиях состава преступления, — сказал адвокат Алексей Соловьев, добавив, что предъявленное Нелидову обвинение «противоречиво и непоследовательно».

Его коллега Дмитрий Ильин также попросил оправдать своего подзащитного по статье о получении взяток.

Защитник Ивана Романова Александр Яковлев попросил оправдать подзащитного «в связи с отсутствием состава преступления».

Сам Андрей Нелидов также участвовал в прениях. Он подробно остановился на квалификации действий, которые гособвинение трактует как преступные.

— Я вовсе не оцениваю свои действия, как правильные и безошибочные (…) Но состав преступления ничем не подтверждён. Я очень прошу вас оценить не только объективные факторы, которые как юрист вы будете оценивать с точки зрения судьи, который имеет некую методику. Но и по человеческому принципу, — сказал Нелидов.

Реплики сторон и последние слова подсудимых назначены на 1 и 2 февраля.

Ранее гособвинение потребовало приговорить экс-главу музея-заповедника «Кижи» А.Нелидова к 9 годам колонии строгого режима со штрафом в 55 ммиллионов рублей, а его бывшего советника И.Романова к 8 годам заключения и 27,5 миллиона штрафа. Но так как ранее он был осужден на 20 лет лишения свободы по обвинению в педофилии, прокуратура просит назначить ему общий срок заключения 23 года с ограничением свободы сроком на 2 года.

По версии следствия, Андрей Нелидов при посредничестве Ивана Романова с июня по сентябрь 2015 года получил от предпринимателей в качестве взяток порядка 4,6 миллиона рублей. За это он предоставлял предпринимательнице Татьяне Астратенок возможность беспрепятственно торговать на острове Кижи.

По словам Нелидова, деньги, которые он получал от предпринимательницы, являются собственностью его бывшего советника Ивана Романова, который в 2015 году находился под стражей по обвинению в педофилии (впоследствии был осужден на 20 лет колонии).

Ранее свидетель по делу Татьяна Астратенок заявляла, что передавала Нелидову по 1,1 миллиона рублей за возможность торговать на острове в туристический сезон, который длится 5 месяцев. По ее словам, стоимость аренды составляла 8 миллионов, из них 2,5 миллиона она должна была перечислять ООО «ЛВК «Петровский» — это компания Ивана Романова, которая реконструировала входную зону острова Кижи, а 5,5 миллиона — лично на руки Романову.

Иван Романов заявил, что, как и Андрей Нелидов, не признает своей вины, а Андрей Нелидов не брал взятки. Как сообщал Романов, он вместе с партнерами вложил в реконструкцию входной зоны острова Кижи порядка 500 тысяч долларов. И после возвращал вложенные средства.

Андрей Нелидов обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Его бывший советник И.Романов — по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Он также находится на скамье подсудимых.

С 24 сентября 2015 года приостановлено членство Андрея Нелидова в партии «Единая Россия», а Минкультуры отстранило его от руководства музеем. Пост директора музея-заповедника «Кижи» заняла министр культуры Карелии Елена Богданова.

А.Нелидов возглавил музей Кижи в начале 2013 года. С июля 2010 года по май 2012 года занимал пост главы Карелии. С 2006 по 2010 годы представлял республику в Совете Федерации.