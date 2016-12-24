Адвокат Виталия Галкина предложил суду ограничиться домашним арестом

В начале заседания Виталий Галкин заявил, что он уже безработный. Однако у следствия нет данных об увольнении обвиняемого с должности главы Контрольного комитета РК.

26 декабря Виталию Галкину должны предъявить обвинение в совершении преступления пункт «а» часть 5 статья 290 УК РФ — получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Наказывается штрафом до четырех миллионов рублей либо лишением свободы до 12 лет.

По версии следствия, глава Контрольного комитета вступил в сговор со своим заместителем Алексеем Бобылевым. И в период с 23 октября по 19 декабря получил взятку 70 тысяч рублей с ООО «Бухара». В пособничестве обвиняется также водитель Виталия Галкина.

Адвокат Галкина ходатайствовал о домашнем аресте и залоге.

Напомним, главу контрольного комитета Карелии Виталия Галкина задержали ночью 23 декабря по подозрению во взяточничестве.

Ранее был задержан зампредседателя контрольного комитета Алексей Бобылев. По версии следствия, в октябре-декабре этого года чиновник не менее двух раз получал взятку от предпринимателя за покровительство в осуществлении бизнеса, связанного с реализацией алкогольной продукции. Общая сумма взятки, по данным следователей, составила 70 тысяч рублей. Пособничество в получении взятки оказывал местный житель.

Вчера ситуацию прокомментировал глава Карелии Александр Худилайнен: