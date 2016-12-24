Адвокат Виталия Галкина предложил суду ограничиться домашним арестом

В начале заседания Виталий Галкин заявил, что он уже безработный. Однако у следствия нет данных об увольнении обвиняемого с должности главы Контрольного комитета РК.
26 декабря Виталию Галкину должны предъявить обвинение в совершении преступления пункт «а» часть 5 статья 290 УК РФ — получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Наказывается штрафом до четырех миллионов рублей либо лишением свободы до 12 лет.
По версии следствия, глава Контрольного комитета вступил в сговор со своим заместителем Алексеем Бобылевым. И в период с 23 октября по 19 декабря получил взятку 70 тысяч рублей с ООО «Бухара». В пособничестве обвиняется также водитель Виталия Галкина.
Адвокат Галкина ходатайствовал о домашнем аресте и залоге.
Напомним, главу контрольного комитета Карелии Виталия Галкина задержали ночью 23 декабря по подозрению во взяточничестве.
Ранее был задержан зампредседателя контрольного комитета Алексей Бобылев. По версии следствия, в октябре-декабре этого года чиновник не менее двух раз получал взятку от предпринимателя за покровительство в осуществлении бизнеса, связанного с реализацией алкогольной продукции. Общая сумма взятки, по данным следователей, составила 70 тысяч рублей. Пособничество в получении взятки оказывал местный житель.
Вчера ситуацию прокомментировал глава Карелии Александр Худилайнен:
Последовательная борьба с коррупцией является приоритетным направлением в обеспечении оптимальной и эффективной системы государственного управления в Республике Карелия. В этой работе нет и не будет поблажек и снисхождения никому, какими бы полномочиями ни обладали должностные лица, преступившие закон.
Правительство Республики Карелии окажет следствию необходимое содействие. Прошу всех, кто располагает какой-либо информацией, обращаться в Следственный комитет или Администрацию главы Республики Карелия. Всем фактам будет дана соответствующая правовая оценка.
Поручаю руководителю администрации главы Республики Карелия А.А. Моисееву назначить комплексную проверку деятельности Государственного контрольного комитета Республики Карелия.