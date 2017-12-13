60 кустов конопли вырастил в подвале строящегося дома житель Карелии

В Прионежском районе полиция обнаружила лабораторию для культивирования конопли. Хозяином «плантации» оказался 47-летний мужчина, сообщает пресс-служба МВД Карелии.

Злоумышленник сажал коноплю в подвале строящегося дома на территории дачного поселка. Урожай, по его словам, он употреблял сам. Сотрудники полиции изъяли у мужчины более 60 кустов запрещенного растения и оборудование для его выращивания.

Теперь злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы: в отношении него возбуждено два уголовных дела по статьям «незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства» и «незаконные хранение наркотических средств».