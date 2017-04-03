34 года колонии на двоих получили жители Сегежи за убийство

В Сегежском районе суд вынес приговор в отношении двоих местных жителей, обвинявшихся в убийстве. Преступление было совершено в феврале 2016 года, пишет пресс-служба Следственного комитета Карелии.

Напомним, в ночь на 21 февраля 54-летний и 34-летний мужчины пришли в квартиру в Надвоицах, где жила мать одного из них. Пьяные гости развязали конфликт с сожителем женщины, после чего избили его, в том числе несколько раз ранив ножом.

От полученных повреждений потерпевший скончался. Обвиняемые с места преступления скрылись, однако вскоре их задержали сотрудники полиции.

По приговору суда одному из подсудимых назначили наказание в виде 18 лет колонии особого режима, второй проведет 16 лет в колонии строгого режима.