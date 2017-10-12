300 тысяч рублей выманили мошенники у сорока жителей Карелии

Сотрудники карельского уголовного розыска задержали подозреваемых в дистанционном мошенничестве, жертвами которого стали более сорока жителей республики. Они перечислили аферистам больше 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Злоумышленники действовали с января по май 2017 года. Они отправляли потерпевшим СМС с информацией о том, что их банковские карты заблокированы. В сообщениях также был указан номер телефона, якобы принадлежащий службе безопасности банка.

По телефону аферисты запутывали жертв, и те сами переводили им деньги на указанные счета. Суммы варьировались от шести до ста тысяч рублей. Чаще всего злоумышленники использовали для получения денег электронные кошельки.

Подозреваемых обнаружили на территории Уральского федерального округа. Ими оказались двое местных жителей 33 и 38 лет, оба имеют ряд судимостей, в том числе за мошенничество.

В качестве потерпевших по делу проходят жители Карелии, а также несколько жителей Уральского региона. Совокупный ущерб достиг полумиллиона рублей. Сейчас подозреваемые находятся под стражей, следствие продолжается.