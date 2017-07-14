21-летний житель Петрозаводска из-за скуки выломал видеокамеру на остановке

Полиция Петрозаводска разыскала злоумышленника, который выломал камеру на остановке на проспекте Александра Невского. Инцидент произошел в июне. Владелец торговой точки на остановке рассказал, что камера пропала ночью, и оценил ущерб в три тысячи рублей.

В краже подозревают 21-летнего петрозаводчанина. Молодой человек пояснил полицейским, что выломал видеокамеру без определенной цели – ему было скучно, рассказали в пресс-службе МВД Карелии. Камеру нашли дома у подозреваемого, изъяли и передадут владельцу.

По части первой статьи 158 УК РФ злоумышленнику грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы.