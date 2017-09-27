19-летнему петрозаводчанину грозит тюрьма за картинку в интернете

Следком Карелии завершил расследование уголовного дела в отношении 19-летнего петрозаводчанина. Его обвиняют в размещении в интернете сообщений экстремистского характера.

По версии следствия, обвиняемый разместил на одном из сайтов изображения с текстами, содержащими высказывания уничижительного характера по отношению к представителям определенных национальностей. Картинки признали источником возбуждения ненависти, вражды, унижения достоинства человека, группы лиц по признакам национальности. Размещенная информация стала доступна для просмотра неограниченному кругу лиц.

Уголовное дело направлено в суд. Молодому человеку грозит до пяти лет тюрьмы.