17-летний подросток, сбивший молодую пару в Петрозаводске, отправится под суд

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 17-летнего подростка, который 30 мая прошлого года на автомобиле ВАЗ 2107 сбил двух пешеходов, идущих по улице Онежской флотилии.

Как установило следствие, молодой человек ранее уже 6 раз привлекался к уголовному преследованию, причем три зраза за угон автомобилей и в настоящий момент отбывает наказание в колонии.

«Семерку» молодой человек приобрел незадолго до ДТП. Автомобиль был технически неисправен имел колеса разного размера, разного протектора и разной сезонности. Помимо этого у автомобиля были проблемы с тормозами, а у водителя не было прав.

Тем не менее, молодой пошел на обгон другой машины, вылетел на пешеходную дорожку, где в этот момент шла молодая пара. Девушка получила серьезные травмы, которые следствие квалифицировало как тяжкий вред здоровью. Прохожим пришлось оказывать ей первую помощь, в том числе делать массаж сердца. Ее муж получил легкий вред здоровью.

Молодой человек же сбежал с места ДТП и несколько дней прятался от правоохранительных органов. Задержать его смогли только спустя неделю.

Сейчас уголовное дело направлено в Петрозаводский суд для рассмотрения. Молодому человеку, который в настоящий момент находится за решеткой, грозит до двух лет лишения свободы.