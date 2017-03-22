16-летний житель Карелии украл мусорный бак

В Прионежском районе полиция установила подозреваемого в краже мусорного контейнера. Им оказался 16-летный местный житель, пишет пресс-служба МВД Карелии.

О пропаже имущества, принадлежащего сельской администрации, заявил дворник. Стоимость мусорного бака оценили в две тысячи рублей.

Как выяснилось, к краже причастен 16-летний подросток. Он рассказал, что похищенный контейнер спрятал в укромном месте, а впоследствии собирался сдать его в пункт приема металла.

Сейчас в отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье «кража», а мусорный бак полицейские нашли и вернули на место.