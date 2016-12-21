14 тысяч доз изъяли у наркокурьера карельские полицейские

Карельские полицейские предотвратили поставку в республику крупной партии наркотика карфентанила. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Получив информацию о том, что некий мужчина регулярно выезжает за пределы республики, полицейские начали следить за его перемещениями. Выяснилось, что он ездил в Ленинградскую область, где покупал наркотики, после чего привозил их в Карелию.

При задержании у мужчины изъяли около 14 тысяч доз карфентанила. Злоумышленник оказался ранее судимым жителем Ленинградской области.

В отношении предполагаемого наркоторговца возбуждено уголовное дело. По ходатайству следствия суд арестовал подозреваемого.