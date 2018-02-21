Число заболевших кишечной инфекцией жителей Чалны продолжает расти

48 случаев заболевания острой кишечной инфекцией зарегистрировано у жителей поселка Чална в Пряжинском районе на 19 февраля, сообщили в карельском Роспотребнадзоре. Среди заболевших 37 детей до 17 лет. Все проходят амбулаторное лечение. По результатам лабораторных исследований у шести человек установили норовирусную инфекцию, у двух — гастроэнтерит норовирусной и ротавирусной этиологии.

Специалисты продолжают обеззараживание водопровода в Чалне, поскольку, по предварительным данным, именно вода стала источником заражения кишечной инфекцией.

В результате обеззараживания, по данным исследований 15 и 16 февраля, водопроводная вода соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим и вирусологические показателям, отмечают в Роспотребнадзоре. Однако распространение вируса может продолжаться контактно-бытовым путем в домашних очагах.

Чтобы предотвратить это, специалисты организуют противоэпидемические мероприятия.