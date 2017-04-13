14-летний подросток пропал в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска разыскивает пропавшего Николая Переплеснина 2003 года рождения. Утром 12 апреля подросток вышел из дома по улице Промышленной и исчез. До настоящего момента его местоположение неизвестно. Об этом сообщает karelia.news.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, стрижка короткая.

Был одет в куртку камуфлированной расцветки (зелено-желто-коричневая), черные брюки, темные высокие ботинки и черную вязаную шапку.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения Переплеснина Николая или видел его после 9:00 часов 12 апреля, сообщать по телефонам: +7-981-405-41-44, (8-814-2) 73-99-99 или 02.