Четыре судна на воздушных подушках потерпели бедствие по пути на Валаам

Монастырские катера застряли на Ладожском озере, порезав о лед резиновые скеги. Выехавшие на помощь судна МЧС и валаамских дорожников также оказались в беде.

В ночь на четверг 23 февраля четыре судна на воздушных подушках терпели бедствие посреди Ладожского озера. Два монастырских катера направлялись из Сортавалы на остров Валаам. Во время движения резиновые скеги катеров разрезал лед. На помощь выехало судно МЧС, которое в пути также сломалось. Об этом сообщил настоятель Валаамского монастыря епископ Панкратий на своей странице в Facebook.

На помощь терпящим бедствие выехали валаамские дорожники. Их катер во время завершения спасательной операции сломался. Пассажиров эвакуировали на берег, но сломанный катер дорожников дрейфовал на льдине с тремя людьми около двух часов.

Как рассказали в поисково-спасательной службе Карелии, инцидент разрешили около трех часов ночи. Всех участников описываемых событий и сломанное судно эвакуировали на берег.

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