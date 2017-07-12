Часть Заонежья осталась без света

Сегодня в 15 ч. 13 мин. в Медвежьегорском районе Республики Карелия произошло отключение линии электропередачи ВЛ 35 кВ «Великая Губа – Великая Нива». В результате погашены подстанции «Великая Нива», «Толвуя», «Шуньга», сообщает пресс-служба ведомства.

Для выявления причин отключения и восстановления электроснабжения направлена бригада Медвежьегорского сетевого района в составе пяти человек и двух единиц техники.

Из Медвежьегорска готовится к отправке резервный источник снабжения электроэнергией для подключения социально значимых объектов в поселке Толвуя по резервной схеме.