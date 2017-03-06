Бродячие собаки повредили внедорожник в Петрозаводске

Бродячие собаки повредили автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, припаркованный возле дома № 21 по улице Древлянка в Петрозаводске. Об этом сообщается на портале «ДТП Петрозаводска и Карелии».

По версии владельцев автомобиля, причиной инцидента стала кошка, скрывшаяся от гнавшихся за ней псов в моторном отсеке внедорожника. Пытаясь добраться до нее, собаки отодрали пластиковые элементы экстерьера машины.

В подтверждение своих слов автовладельцы приводят видео. На съемке видно, как из моторного отсека на свободу выскакивает кот.