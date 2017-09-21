Бомж съел копченую курицу и колбасу в одном из гипермаркетов Петрозаводска

Сотрудники вневедомственной охраны поздним вечером 19 сентября задержали бомжа, который поедал продукты в одном из гипермаркетов Петрозаводска. Мужчину остановили после того, как он съел копченую курицу и принялся за колбасу. Стоимость ужина задержанного оценили в 600 рублей, сообщили в пресс-службе карельской Росгвардии.

Выяснилось, что 43-летний гражданин ранее много раз привлекался к административной ответственности за антиобщественное поведение. Есть в его биографии и криминальные эпизоды. Задержанного передали сотрудникам полиции.

В Росгвардии также отметили, что за сутки силовики задержали шестерых посетителей магазинов, которые пытались вынести неоплаченный товар.