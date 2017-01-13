Большая собака едва не загрызла маленькую на глазах у хозяйки в Петрозаводске

Вчера вечером в одном из дворов Петрозаводска большая собака едва не загрызла маленькую. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании «Ситилинк».

На записи видно, как девушка выгуливала на поводке питомца мелкой породы. В этот момент мимо проходила женщина с более крупной собакой, при этом поводок она держала в руке, а животное свободно бежало впереди.

В какой-то момент пес заинтересовался маленькой собачкой и стал хватать ее зубами. Хозяйка попыталась защитить питомца, однако большой пес практически выхватил его у нее из рук и стал трепать.

В конце концов хозяйка агрессивной собаки отняла у нее «добычу» и ушла с места происшествия.

Напомним, что, согласно городским правилам благоустройства, всех собак нужно выгуливать на поводке и в наморднике. Подробный материал на эту тему «Республика» делала минувшим летом.

Требование обязательно для животных любой породы и размера. Кинологи считают, что в определенных обстоятельствах каждая собака может быть опасна для людей и других животных. За нарушение правил хозяина питомца могут привлечь к ответственности и оштрафовать.