Большая собака едва не загрызла маленькую на глазах у хозяйки в Петрозаводске

Камера запечатлела, как пес, которого выгуливали без поводка, набросился на маленькую собачку и стал ее трепать.

Вчера вечером в одном из дворов Петрозаводска большая собака едва не загрызла маленькую. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании «Ситилинк».

На записи видно, как девушка выгуливала на поводке питомца мелкой породы. В этот момент мимо проходила женщина с более крупной собакой, при этом поводок она держала в руке, а животное свободно бежало впереди.

В какой-то момент пес заинтересовался маленькой собачкой и стал хватать ее зубами. Хозяйка попыталась защитить питомца, однако большой пес практически выхватил его у нее из рук и стал трепать.

В конце концов хозяйка агрессивной собаки отняла у нее «добычу» и ушла с места происшествия.

Напомним, что, согласно городским правилам благоустройства, всех собак нужно выгуливать на поводке и в наморднике. Подробный материал на эту тему «Республика» делала минувшим летом.

Требование обязательно для животных любой породы и размера. Кинологи считают, что в определенных обстоятельствах каждая собака может быть опасна для людей и других животных. За нарушение правил хозяина питомца могут привлечь к ответственности и оштрафовать.

 

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Наша война - Лица
  • Евгений

    Ну не смогу я на мопса надеть намордник… как не крути (((((
    Хозяйку и собачку жалко, а вот бабищу с её псиной — одну обязать лечить пострадавшую собачку и возмещать всяческие ущербы — моральный, материальный и пр., а другую пристрелить — ибо бешеная она. Как так? Почему сразу не зацепила на поводок? А потому, что она сам-то еле перекатывается на неуклюжих ногах по скользкой дороге и её животина в несколько раз её сильнее и могла уронить хозяйку. Но ведь это не должно служить оправданием! Бабкe-злодейку на кол! Псину — на мыло. Девчонке и песику скорейшего выздоровления!