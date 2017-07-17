Автоцистерна с топливом загорелась недалеко от Петрозаводска

Пожар в автоцистерне, которая перевозила топливо, произошел вчера утром, когда она находилась на Суоярвском шоссе, сообщает «Петрозаводск говорит» со ссылкой на свои источники в МЧС.

На место выехали пожарные, однако очевидцы смогли справиться с огнем до прибытия специальных сил с помощью простого огнетушителя. Ожоги первой и второй степени получил мужчина 1974 года рождения.

В результате пожара у машины повреждено лакокрасочное покрытие на площади 0,5 квадратных метра.

По факту пожара проводится проверка устанавливаются виновные.