66-летний мужчина из Виллагоры пропал в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска разыскивает 66-летнего Сергея Васильевича Соловьева. 9 февраля мужчина выехал из дачного кооператива «Геолог» у поселка Виллагора Пряжинского района в Петрозаводск. В последний раз выходил на связь из Петрозаводска 10 февраля года в 10 часов утра, но до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 65 лет, рост 168 сантиметров, полного телосложения, лицо бледное, глаза карие, волосы прямые короткие седые с залысиной. Был одет: в темную вязаную шапку, темную куртку, зеленые (камуфляжные) брюки. При себе имел сумку через плечо черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить сведения по телефонам в Петрозаводске: 8 (814-2)739-240, 8-981-405-41-44или 02 (с мобильного 102).