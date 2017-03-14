В 600 тысяч оценили ремонт разодранного собаками внедорожника

Ремонт внедорожника Toyota Land Cruiser, который повредила стая бродячих собак, обойдется более чем в 600 тысяч рублей. Об этом «Республике» рассказал хозяин машины Михаил.

По словам мужчины, животные поцарапали корпус внедорожника, повредили зеркало, бампер и крыло, выдрали подкрылки и проводку. Теперь Михаил намерен подать в суд на администрацию Петрозаводска, в чьи обязанности входит отлов бродячих собак.

Напомним, инцидент произошел 6 марта возле дома № 21 по улице Древлянка в Петрозаводске. Несколько бродячих собак серьезно повредили припаркованный во дворе автомобиль Toyota Land Cruiser. По всей видимости, они пытались добраться до спрятавшейся под капотом кошки.