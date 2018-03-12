50 пьяных водителей поймали сотрудники ГИБДД за минувшую неделю в Карелии

С 5 по 11 марта в Карелии автоинспекторы привлекли к ответственности 50 нетрезвых водителей. Об этом сообщает республиканская ГИБДД. Семеро из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования, а восемь привлечены к ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция Карелии информирует, что у пьяных водителей снижаются степень реакции и концентрации внимания и, как правило, увеличивается риск возникновения ДТП. ГИБДД также напоминает, что отрицательное влияние алкоголя на функциональное состояние организма может прослеживаться в течение нескольких суток.

Влияние концентрации алкоголя на управление автомобилем:

0,2-0,5 промилле – трудно оценить, с какой скоростью движутся источники света и их размер;

0,2-0,8 промилле (1 литр пива или 150 миллилитров водки) – глаза медленнее переключаются на разные типы освещения и хуже воспринимают красный цвет. Большое количество алкоголя в крови сужает угол зрения, и водитель вообще перестает видеть, что происходит по бокам;

1,2 промилле (2,5 литра пива или 400 миллилитров водки) – как правило, приводит к полной потере способности управлять автомобилем;

4-5 промилле – официально считается смертельной.