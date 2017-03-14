150 человек привлекли к поискам пятилетней девочки на востоке Карелии

В понедельник, 13 марта, в 22:00 из МВД по Сегежскому району поступило сообщение о пропаже в Сегеже ребенка 2011 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Карелии.

К проведению поисковых работ было привлечено более 150 человек: сотрудники полиции, Сегежского пожарно-спасательного гарнизона, Медвежьегорского поисково-спасательного отряда, службы судебных приставов Сегежского района, исправительной колонии № 7 УФСИН России по Республике Карелия, Федеральной службы войск национальной гвардии, психологи, а также работники городской и районной администраций. В работах принимали участие кинологические расчеты с тремя собаками. Дополнительно к месту проведения поисковых работ были направлены дежурные подразделения специализированной пожарно-спасательной части.

На месте проведения поисков работала оперативная группа. В Петрозаводске был создан межведомственный оперативный штаб под руководством начальника Главного управления МЧС России по Карелии Сергея Шугаева.

В результате поиски девочки, которые продолжались около 4 часов, увенчались успехом. Она находилась в гостях у знакомого мальчика. Ребёнок чувствует себя хорошо, в медицинской помощи не нуждается.