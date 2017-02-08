15-летняя девочка пропала в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска объявила в розыск Брылеву Оксану Владимировну. Местонахождение девушки 2002 года рождения неизвестно с шести часов вечера вторника, 7 февраля. Ранее в поле зрения правоохранителей она не попадала.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост до 160 сантиметров, худощавого телосложения, имеет европейский тип лица, глаза голубые, длинные светло-русые волосы. Была одета в дубленку рыжего цвета с ремнем, темно-синие джинсы, высокие сапоги без каблука.

Всех, кому известны сведения о местонахождении разыскиваемой, полиция просит незамедлительно звонить по телефонам: (8-814-2) 719-154, 8-911-402-49-26 или 02 с мобильного 102.