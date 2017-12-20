15-летнего юношу ищет полиция Петрозаводска

Полиция Петрозаводска ищет без вести пропавшего Александра Владимировича Черненко 2002 года рождения. 8 декабря около полудня молодой человек ушел из школы на Древлянке, с тех пор о нем ничего не известно, пишет пресс-служба МВД Карелии.

На вид Александру 15 лет, рост 175 см, телосложение худощавое, волосы русые, глаза голубые. Был одет в куртку и темно-голубую шапку с черными вкраплениями, черные спортивные брюки с тремя белыми полосками и черные кроссовки. При себе имел черный рюкзак с белыи полосками фирмы Adidas.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Александра Черненко, просят сообщить об этом по телефонам: (8-814-2) 739-240, 8-981-405-41-44 или 02.