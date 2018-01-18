15-летнего подростка разыскивают в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавший 15-летнего Максима Савина. Подросток ушел из дома 15 января и до сих пор не вернулся. Местонахождение его до настоящего времени неизвестно.

Приметы: на вид 15 лет, рост 180 сантиметров, среднего телосложения, короткие темно–русые волосы. Был одет в вязаную шапку с помпоном белого цвета, удлиненную темную болоньевую куртка с капюшоном, кроссовки синего цвета с коричневой окантовкой.

Всех, кто видел Максима после 15 января, просят сообщить по телефонам: 8-911-402-49-26, 73-91-54 или 02.