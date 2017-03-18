14-летний ребенок пропал в Петрозаводске

В Петрозаводске пропал 14-летний ребенок, сообщает группа «Жди меня». Антон Демшев ушел из дома вчера около 18 часов и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: на вид 14 лет, рост около 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы длинные, зачесаны на бок, глаза серые. Над верхней губой справа яркая родинка.

Был одет: куртка синяя, джинсы черные, кофта черная с капюшоном, кеды черные.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения ребенка, просят сообщать в полицию.

Напомним, вчера полиция объявила в розыск еще одного ребенка — 11-летнего Игната Череповецкого.