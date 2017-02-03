14-летнего юношу в красном пуховике ищет полиция Петрозаводска

Полиция Петрозаводска ищет без вести пропавшего Родиона Алексеевича Маева 2003 года рождения. Подросток ушел из дома второго февраля, с тех пор его местонахождение неизвестно. Пресс-служба МВД сообщает, что он может находиться в одном из торговых центров города.

Приметы: на вид 13-14 лет, рост около 158 см, худощавого телосложения, волосы прямые темно-русые, прическа модельная.

Был одет: в вязаную шапку черного цвета, пуховик красного цвета без капюшона с надписью Reebok, джемпер в горизонтальную полосу кремового и коричневого цветов, джинсы синего цвета, обут в высокие черные кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: 8-911-402-49-26, 8-911-415-25-87, 02 (с мобильного 102).