13-летний подросток пропал в Петрозаводске

Инспекция по делам несовершеннолетних УМВД по Петрозаводску объявила в розыск Иннокентия Максимовича Ратникова 2003 года рождения. 29 марта в 14:00 он вышел из дома на улице Варкауса, и до настоящего момента его местоположение неизвестно.

Как сообщили в МВД, родители написали заявление в полицию только сегодня утром. До этого времени они надеялись, что ребенок вернется: ранее он уже уходил из дома на долгое время.

Рост мальчика 140 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые с челкой.

Был одет в зеленую куртку с синими вставками в районе рукавов и карманов, спортивные темно-серые брюки, коричневые высокие ботинки, синяя шапка с голубой окантовкой.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения Ратникова Иннокентия Максимовича или видел его после 14:00 29 марта, звонить по телефонам: 8-911-407-61-67, (8-814-2) 78-05-81, 71-53-27 или 02.