11-летний мальчик пропал в Петрозаводске

Родители снова разыскивают 11-летнего петрозаводчанина Ярослава Голованова. Об этом сообщает группа «Жди меня». Мальчик ушел в школу 17 апреля утром и до настоящего момента не вернулся.

Приметы: низкого роста, худощавого телосложения, русые волосы, короткая стрижка. Глаза карие, раскосые. Левое ухо проколото, но без серьги. Был одет в сине-серый удлиненный пуховик, синие джинсы, серую шапку и черные с белым кроссовки. При себе имел рюкзак черного цвета.

Может находиться в крупных торговых центрах. Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения ребенка, просят сообщать по телефонам: (8-814-2) 73-91-54, 78-05-81, 71-53-27, 8-911-407-61-67 или 02.

Ранее мальчик уже пропадал. В прошлый раз ребенка увела с собой женщина и заставила попрошайничать. Против нее возбуждено уголовное дело.