11-летнего мальчика разыскивают в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска разыскивает Игната Череповецкого 2006 года рождения. Мальчик ушел из дома 15 марта в 9 часов утра и до сих пор не вернулся, пишет МВД Карелии.

Приметы: на вид 10 лет, рост около 150-155 сантиметров, худощавого телосложения, черные волосы средней длинны, глаза карие.

Был одет: в вязаную черную шапку, куртку темно-синего цвета, черные брюки, синие дутые сапоги.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Игната Череповецкого, просят сообщить об этом по телефонам: 8(8142) 755-000, 8-911-435-91-04, 8-911-401-83-56 или 02.