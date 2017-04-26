11-летнего мальчика ищут в Петрозаводске

В Петрозаводске разыскивают Никиту Владиславовича Моисеева 2006 года рождения. Мальчик ушел из дома сегодня около 15:00 и до сих пор не вернулся, сообщает группа «Жди меня. Поиск людей на территории Карелии».

Никита Моисеев худощавого телосложения, имеет темно-русые волосы, серо-голубые глаза, рост 140 см. Был одет в голубую куртку с серыми вставками на рукавах и черным капюшоном, черную вязаную шапку, черные брюки и серые ботинки.

Мальчик может находиться в районе улиц Краснофлотской или Коммунистов. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Никиты или видел его после 15:00, просят сообщить об этом по телефонам: (8142) 739154, 78-05-81, 71-53-27, 89114076167 или 02.